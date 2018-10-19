السفير بكر احمد الجاف يشارك في احتفالية تأسيس الجامعــــة الوطنية للطيران في كييف

شارك سعادة سفير جمهورية العراق لدى اوكرانيا السيد بكر احمد الجاف بتاريخ 10/10/2018 في احتفالية الجامعة الوطنية للطيران في كييف بالذكرى الـ (85) لتاسيسها.

وقبل بدء مراسم الاحتفال اجتمع سعادة السفير مع رئيس الجامعة السيد (فولوديمير ميكولايفج ايساينكو)، مهنئاً ادارة الجامعة وطلابها بهذه المناسبة، ثم تطرق الى اهم المشاكل التي تواجه الطلبة العراقيين في الجامعة في الوقت الحاضر، مشدداً على اهمية تذليلها في اقرب وقت ممكن.

من جانبه شكر السيد (فولوديمير) السفير الجاف على تلبية الدعوة وحضوره احتفالية الجامعة ، كما وعد بايجاد حل سريع لهذه المشكلة بعد الرجوع الى التعلميات والضوابط الاوكرانية المعنية بهذا الشان.

بعدها شارك سعادة السفير في الاحتفالية ، حيث القى كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه للجامعة وطاقمها التدريسي على احتضانهم لعدد من الطلبة العراقيين البالغ عددهم (21) طالباً فضلاً عن (6) طلاب تخرجوا منها في العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، كما اشاد السفير الجاف بالعلاقات المتينة بين العراق واوكرانيا، مضيفاً بان الجامعات الاوكرانية جزء من هذه العلاقة الايجابية بين البلدين، مذكراً بان الجامعات بيت لتربية الاجيال القادمة من الجانب العلمي والسلوكي المتمدن.

وفي نهاية الاحتفالية، كرمت رئاسة الجامعة السفير بكر الجاف بوسام الشرف وبشهادة شكر وتقدير بهذه المناسبة، بدوره سلم سعادة السفير الى رئيس الجامعة هدية تذكارية تعبر حضارة العراق العريق.