-الصحة والبيئة تمنح (١٠٠) موافقة لانشطة صناعية وخدمية في بغداد

منحت وزارة الصحة و البيئة ، (١٠٠) موافقة بيئية لعدد من الانشطة الصناعية والخدمية والزراعية في محافظة بغداد خلال الفصل الثالث من العالم الحالي ٢٠١٨ ، بعد إجراء الكشوفات الميدانية على هذه الانشطة من قبل الفرق الرقابية التابعة لمديرية بيئة بغداد.

وقال لواء كريم مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط”،ان الوزارة منحت بعد قيام شعبة تقدير الاثر البيئي واستعمالات الاراضي بإجراء الكشف الموقعي وملاحظة توفر المتطلبات البيئية في تلك الانشطة التي اشتملت على خمسة وستون (٦٥) فرن لانتاج الصمون الحجري و خمسة (٥) مخابز وخمسة (٥) محطات اساسية صغيرة واثنان (٢) كبيرة لشركات الاتصالات و ثلاث (٣) مخازن للمواد الكيمياوية ومحطتان (٢) لتعبئة الوقود و معملين (٢) للالبان ومعملين (٢) لانتاج العلف (بلت) وانشطة ومشاريع اخرى متفرقة .

مبينا” ان الموافقات البيئية التي تعتمدها وزارة الصحة و البيئة تشترط التزام أصحاب النشاطات الصناعية والخدمية بالمحددات والضوابط البيئية قبل منح اجازه انشاء المصانع ، وممارسة عملهم بمايسهم في دعم الوعي والثقافة البيئية لدى اصحاب هذه النشاطات وينعكس بشكل ايجابي في الحفاظ على البيئة وتحسينها”.

٢-الصحة والبيئة تنذر بلدية السماوة لمخالفتها الضوابط البيئية

أنذرت وزارة الصحة والبيئة مديرية بلدية السماوة لمخالفتها الضوابط والشروط البيئية .

وقال مدير بيئة المثنى يوسف سوادي ان الفرق الفنية التابعة للمديرية لاحظت احتراق النفايات في موقع الطمر الصحي بالسماوة ، مشيراً الى ان هذه المخالفات استوجب توجيه انذار بإزالة هذه المخالفات بمدة لا تتجاوز العشرة ايام.

واضاف ان هذا الانذار سيتبعه إصدار أمر بالإغلاق بعد استحصال وزارة الصحة والبيئة استناداً لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009.

وبين سوادي ان الفرق الفنية تقوم بجولات دورية للاطلاع على مدى التزام أصحاب الأنشطة الصناعية والخدمية ومطالبتهم بضرورة الحصول على الموافقات البيئية بما يتلاءم والمحددات البيئية المعتمدة للحفاظ على البيئة

3- الصحة والبيئة تنذر عددا من الانشطة المخالفة بمحافظة كربلاء المقدسة

أنذرت وزارة الصحة والبيئة عددا من الانشطة الصناعية والخدمية والصحية المخالفة في محافظة كربلاء المقدسة .

وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط كريم عسكر ان الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة كربلاء قامت بجولات ميدانية لعدد من الانشطة الصناعية والخدمية و في المحافظة , مضيفا ان هذه الفرق رصدت مخالفات بيئية في هذه الانشطة .

وبين عسكر ان المديرية وجهت انذارات الى محطة لتجميع النفايات تابع لبلدية القضاء وساحة لبيع الاغنام ومعمل لانتاج الخرسانه الجاهزه .

يشار الى وزارة الصحة والبيئة تشدد على اصحاب المعامل الصناعية والخدمية بضرورة الالتزام بتطبيق المتطلبات البيئية الواردة في التشريعات المعتمدة والتعليمات الصحية الخاصة للحصول على الاجازة الصحية فضلا عن تكثيف الزيارات الميدانية للفرق الرقابية البيئية بصورة دورية من اجل تقليل نسب التلوث والمحافظة على صحة المواطن وبيئته .

4- الصحة والبيئة توجه انذار ل (٨) معامل لصناعة الطابوق في محافظة الديوانية

وجهت وزارة البيئة، انذارات لعدد من معامل لصناعة الطابوق في محافظة الديوانية لمخالفتها القوانين والشروط البيئية وفقا لاحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009،

وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط كريم عسكر انه “تم توجيه انذارات لثمانية معامل للطابوق في محافظة الديوانية وذلك لمخالفتها احكام المادة (15) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.

موضحا أن “إنشاء مجمعات لمعامل الطابوق يشترط ان تكون هناك مسافة بين مجمع وآخر لا تقل عن 20 كم، مع الاخذ بنظر الاعتبار حاجة المحافظة لهذه المجمعات والحمل البيئي للمنطقة”.

وتنص أحكام المادة (15) من قانون حماية وتحسين البيئة على “يمنع انبعاث الأدخنة او الغازات او الابخرة او الدقائق الناجمة عن عمليات انتاجية او حرق وقود في الهواء الى بعد إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية”.