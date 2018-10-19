النفط: فك ارتباط 9 شركات من الوزارة ونقلها الى الوطنية

اصدر رئيس شركة النفط الوطنية جبار اللعيبي، اليوم الخميس، قراراً بفك ارتباط 9 شركات نفطية من وزارة النفط وضمها الى ملاك شركة النفط الوطنية.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد ان رئيس شركة النفط الوطنية المعين جبار اللعيبي اصدر قراراً بنقل 9 شركات نفطية الى ملاك شركة النفط الوطنية وفك أرتباطها من وزارة النفط، وهذه الشركات هي (شركة الاستكشافات النفطية ، شركة الحفر العراقية، شركة تسويق النفط ، شركة نفط الشمال، شركة نفط الوسط ، شركة نفط البصرة ، شركة نفط ذي قار ، شركة نفط ميسان ، شركة ناقلات النفط العراقية ).

وأضاف جهاد ان اللعيبي استند على ما نص عليه الامر الديواني المرقم “388” في 2018 والمادة خامساً من قانون شركة النفط الوطنية المرقم 4 لسنة 2018 ونظراً لمباشرة الشركة أعمالها تطلب اتخاذ خطوات عملية لتحديد مهامها ومسؤوليتها، وسيتبع ذلك خطوات اخرى في هذا الإطار.

وأشار جهاد الى ان اللعيبي ترأس عدة اجتماعات مع الدوائر المعنية في الوزارة والشركات النفطية لمناقشة وضع الآليات والخطوات العملية والأسس العلمية لتأسيس الشركة وبما لا يؤثر على العملية الإنتاجية، معربا عن امله في ان تكون هذه الشركة في مصاف الشركات العالمية، وان تسعى من اجل النهوض بالصناعة النفطية الوطنية والارتقاء بها والاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، وتعزيز دور العراق في أسواق النفط العالمية.