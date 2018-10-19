Posted on by

امريكا تحذر من السفر للعراق: عنف واختطاف ينتظركم

اصدرت الخارجیة الامریكیة، تحذيراً لمواطنيها من السفر إلى العراق، في تحذير مماثل في الثاني في اقل شهر.
وذكرت بيان للوزارة، “المواطنون الأمریكیون معرضون بشكل كبیر للعنف والاختطاف في العراق، وان قدرتھا على تقدیم الخدمات المعتادة وخدمات الطوارئ لمواطنيها في العراق محدودة للغایة”.
واشرت الوزارة “نشاط جماعات مسلحة وإرھابیة كثیرة في العراق وتھاجم المدنیین وقوات الأمن”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close