امريكا تحذر من السفر للعراق: عنف واختطاف ينتظركم

اصدرت الخارجیة الامریكیة، تحذيراً لمواطنيها من السفر إلى العراق، في تحذير مماثل في الثاني في اقل شهر.

وذكرت بيان للوزارة، “المواطنون الأمریكیون معرضون بشكل كبیر للعنف والاختطاف في العراق، وان قدرتھا على تقدیم الخدمات المعتادة وخدمات الطوارئ لمواطنيها في العراق محدودة للغایة”.

واشرت الوزارة “نشاط جماعات مسلحة وإرھابیة كثیرة في العراق وتھاجم المدنیین وقوات الأمن”.