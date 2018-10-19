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بالخارطة.. آخر تطورات الطقس والأمطار اليوم وغدا

تشير آخر تطورات الطقس الجمعة، إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع هطول زخات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم، 19 تشرين الأول 2018، إن “توقعات خرائط الطقس والفعاليات الجوية من الموديلات العالمية، تشير إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع أجواء باردة مساء في مدن الشمال ومعتدلة في الجنوب والوسط”.

وأضاف أن “التوقعات تؤكد تساقط زخات من الامطار الليلة، تشمل كل من العاصمة بغداد، واغلب مناطق الانبار، والسليمانية، واربيل، وكركوك، وصلاح الدين، وشرق دهوك، وشمال الموصل، والنخيب وغربها، وغرب ديالى”.

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