برلماني كوردي يقترح على كتلته عدم المشاركة في حكومة عبد المهدي

اقترح النائب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله يوم الخميس عدم مشاركة حركته في الكابينة الوزارية لإتاحة الفرصة أمام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار الوزراء الجدد بحسب قناعته بعيداً عن المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية.

وقال عبدالله في بيان اليوم ان “الظرف الراهن والمتغيرات السياسية المتمثلة بتكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة تحتم على حركة التغيير ان تدعمه بكل ما تمتلك من ثقل حزبي وبرلماني لينجح في مهامه سواء في تشكيل الكابينة الوزارية ضمن التوقيت الدستوري أم تصحيح الأداء الحكومي ومعالجة تراكمات الحكومات السابقة ومحاربة آفة الفساد التي أوصلت البلد الى ما هو عليه اليوم “.

وأضاف “ومن هذا المنطلق أقترح على حركة التغيير عدم المشاركة في الكابينة الوزارية الجديدة، وأن تترك له المجال لترشيح أية شخصيات يراها مناسبة سواء كوردية أم عربية أم من بقية المكونات لشغل الحقائب الوزارية، دون اعطاء أهمية للانتماء القومي والمذهبي، وذلك أسوة ببعض الكتل والأحزاب التي تنازلت عن استحقاقها الانتخابي في المشاركة في الحكومة”.

وكان مكتب عبد المهدي اعلن يوم الاربعاء عن نيته تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الاخير يجري إتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب، وهو ما سيعلن عنه لاحقاً.