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برهم صالح وعقيلته في شارع المتنبي واشهر مقاهيه

تفقد رئيس الجمهورية برهم صالح برفقة عقيلته السيدة الاولى سرباغ صالح، صباح اليوم الجمعة شارع المتنبى والتقى عددا من رواده.
وخلال تجوله في شارع المتنبي ولقائه عددا من الكتاب والمثقفين ورواد المتنبي، اكد حرصة على الاهتمام بالمعالم الثقافية والحضارية في العراق ولاسيما شارع المتنبي لما يمثلة من رمزية عند المثقف العراقي والعربي، كما تفقد مقهى الشابندر الذي يعتبر واحدا من اهم المعالم التراثية في الشارع العريق.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية توفير كل الإمكانات التي تساعد الأدباء والكتاب والفنانين في النهوض بدورهم الحيوي في صنع الثقافة وتنمية الآفاق الروحية والثقافية للشعب.

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