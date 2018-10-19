تحالف البناء يحسم مصير منصب المالكي

أكد تحالف البناء، اليوم الخميس، ان بقاء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في منصبه كـ”نائب لرئيس الجمهورية” شبه محسوم.

وقال النائب عن التحالف عامر الفايز ان “هناك رغبة للمالكي بالبقاء ضمن موقعه الحالي، كنائب لرئيس الجمهورية، فهناك حراك سياسي من أجل ذلك، خصوصا بعد احالته الى التقاعد من قبل وزارة العدل”، مبينا ان “دولة القانون سيحصل على المنصب ضمن استحقاقه الانتخابي”.

وبين الفايز ان “بقاء المالكي في منصبه كنائب لرئيس الجمهورية شبه محسوم، وربما يقدم المالكي الى مجلس النواب للتصويت عليه، خلال تقديم عادل عبدالمهدي كابينته الوزارية، فتنصيب نواب رئيس الجمهورية يتم من خلال مجلس النواب”.

وكشف صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، منتصف الشهر الجاري، عن ملفات في “منظومة المالكي الفاسدة”، مشدداً على ضرورة فتحها و”محاسبة السراق”.

وقال العبيدي في بيان له “على كثرة ملفات الفساد في السنوات السابقة لا يعني ان تترك جرائم ارتكبت بحق الشعب العراقي”.

واضاف ان “من هذه الملفات الأموال التي تسربت من قبل مؤسسة الهلال الاحمر قبل عام 2010 عندما كانت بادارة جمال الكربولي”.

وتابع العبيدي ان “من المهم جدا ان تفتح هذه الملفات ويحاسب السراق وتحاسب منظومة المالكي الفاسدة التي اعادت السراق الى البلد، وغطت على فسادهم في صفقات سياسية مشبوهة في السنوات السابقة”، منوها الى ان “الايام حبلى بالاحداث”.