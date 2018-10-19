تحرير ايزيديين من قبضة تنظيم داعش

أعلن مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين حسين قائيدي، تحرير فتاة و شاب ايزيديان من قبضة تنظيم داعش.

وقال قائيدي في بيان صحفي، الاربعاء (17 تشرين الاول)، ان “قوة من المكتب تمكنت من تحرير فتاة ايزيدية من قرية حردان ، من قبضة داعش في سوريا”

و اضاف قائيدي، ان شاب ايزيديا يبلغ من العمر 18 عاما من اهالي قرية كوجو تحرر بعد اربع سنوات على اختطافه من قبل داعش.

الجدير بالذكر ان المديرية العامة لشؤون الايزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان، كانت قد ذكرت في شهر اب المنصرم ان عدد الضحايا الإيزيديين الذين قتلوا على يد عناصر داعش، منذ الثالث من آب 2014، بلغ عدد 1293 شخصا، فيما بلغ عدد المختطفين إلى 6417 منهم 3548 انثى و2869 ذكرا.