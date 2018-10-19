تشكيل كتلة عن العاصمة بغداد داخل “المحور” السني والتحضير لإعلان حزب

أعلنت النائب وحدة الجميلي يوم الخميس عن تشكيل كتلة ( نداء بغداد ) النيابية والتي تكون منضوية تحت عباءة كتلة المحور الوطني وبعيدا عن الانشقاق أو التمرد.

واوضحت الجميلي في بيان ان “هذا التشكيل جاء لغرض الاهتمام المكثف بالعاصمة بغداد لما تعانيه من نقص بالخدمات وضعفٍ بتلبيه الاحتياجات الخدمية والانسانية لأهاليها”.

واضافت أن “هذه الكتلة تضم جمع نواب بغداد والعازمون على تقديم أفضل التشريعات التي تعيد لبغداد رونقها ، كما يوجد في النية تأسيس حزب سياسي تحت نفس المسمى كي يشمل النخب والكفاءات وجمهور بغداد للوصول الى حالة التكامل السياسي والانساني والخدمي للعاصمة ونفض تراب العابثين والطارئين عليها واعادة ثغرها الباسم”.

ويضم تحالف “المحور الوطني” بزعامة رجال الاعمال المعروف خميس الخنجر اغلب الكتل عن المكون السني التي فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ايار الماضي.