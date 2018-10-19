«جعفر بناهي» ينال الجائزة الفخرية من مهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي الـ3

بناهي يعرب عن سعادته لمنحه الجائزة الفخرية في مهرجان «السليمانية» الـ3 الدولي للأفلام

منصور جهانی – حصد المخرج الايراني «جعفر بناهي»، يوم السبت، الجائزة الفخرية من مهرجان «السليمانية» السينمائي الدولي بنسخته الثالثة، وفي رسالة للمهرجان قال بناهي: سعيد جدا لمنحي الجائزة الفخرية من مهرجان السليمانية السينمائي.

حسب ما ذكره المكتب الاعلامي لمهرجان «السليمانية» الدولي الثالث، أقيمت مراسم افتتحاية المهرجان بحضور «ملا بختيار» المسؤول عن دعم المهرجان أحد أبرز الشخصيات السياسية في إقليم كردستان العراق، ورئيس شركة «مستي فيلم» السينمائية «فؤاد جلال»، و أمين المهرجان السينمائي الدولي «سليمانية»، المدير الفني «دانر عمر فارس»، و رئيس هيئة الحكام بقسم الأفلام الوثائقية الطويلة «محمد رضا اصلاني»، و احد حكام قسم أفلام الأنميشن القصيرة «روانبخش صادقي»، و حكام لجميع الأقسام، كذلك حضر المدير العام للثقافة و الفنون لمنقة «السليمانية»، و الممثل السينمائي «بهزاد فراهاني»، و الممثل السينمائي «آذرخش فراهاني»، اضافة الى مخرجين و فنانين من دول مختلفة، كما اجرت الحفل «لينا رضا» في صالة الفن بمدينة السليمانية عاصمة الثقافة و الفن في كردستان العراق، وقد منحت الجائزة الفخرية لهذا المهرجان «لجعفر بناهي»؛ وبالنابة حصلت السيدة «طاهرة سعيدي» زوجة هذا المخرج الكبير المعروف على المستوى العالمي، و «امين جعفري» مدير تصوير الفيلم السينمائي «ثلاثة ارباع الوجه»، كذلك احد اصدقائه القدامى «شادمهر راستين» على الجائزة.

جزيل الشكر لمهرجان «السلمانية» القوي على الرغم من حداثته

بعد ان استلمت السيدة «طاهرة سعيدي» الجائزة من قبل «دانر عمر فارس» مدير الفنون لمهرجان السليمانية ، نيابة عن زوجها «جعفر بناهي» قالت: لكم جزيل الشكر لدعوتكم في هذا المهرجان الجديد و القوي مهرجان «السليمانية” كذلك أشكركم على الجائؤة التي منحتموها للاستاذ بناهي. الكلمات التي كنت أود قولها الاستاذ بناهي قالها في الفيديو الذي أرسله.

قسم الرسائل المصورة الخاصة بـ «جعفر بناهي»

قبل اهداء جائزة الفخر في مهرجان «سلميانية» لدورته الثالثة، تم عرض فيديو لـ «جعفر بناهي» في أحد الصالات الكبيرة التي تتسع لـ 1000 شخص، قال في بداية كلامه باللغة الكردية: «سلاو و ریزم هه‌یه بو خه‌لکی سلیمانیه»، اي «سلام و مع فائق التقدير و الاحترام لجميع أهل السليمانية، و تابع قائلا: انني بخدمة جميع الأصدقاء الفنانين في و في خدمة السينما في مدينة السليمانية و جميع العاملين في هذا المهرجان الذين قدموا لي هذ الجائزة.

مخرج الفيلم السينمائي «ثلاثة أرباع الوجه» الحائز على جائزة أفضل سيناريو بمهرجان كان السينمائي في فرنسا، تابع حديثه قائلا: أنني سعيد جدا بهذه الجائزة و أقول هذا الكلام بدون أية مجاملة، كما أن استمرار هذا المهرجان في المنطقة يمكن له أن يكون أكبر دعما لثقافة أقوى. المنطقة التي كانت دائمًا موضوعًا للعنف.

وأضاف: إذا سمح لي الآن ، وكنت أستطيع الخروج من بلدي وتمت دعوتي إلى العديد من المهرجانات ، فمن المؤكد أنني سأعطي الأولوية لمهرجان السليمانية السينمائي الدولي ، للأسباب التي ذكرتها.

نحن نستطيع أن ننجز أعمالا كبيرة من خلال السينما

يمكن لنا أن ننجز أعمالا كبيرة عن طريق السينما؛ يمكننا صناعة الثقافة؛ يمكننا الحصول على حريتنا و حقوقنا، يمكننا حل عدد من مشاكلنا و تتحد الأقوام مع بعضها البعض، و نعيش براحة و حرية و نحترم حقوق بعضنا البعض.

بناهي يعتذر لعدم قدرته على حضور مهرجان «السليمانية»

اختتم «جعفر بناهي» حديثة قائلا: انني أقدم لكم اعتذاري لأنه لم يكن بمقدور الحضور في مهرجان السليمانية؛ لكنني سعيد بجميع الأحوال لأن زوجتي موجودة بينكم و استلمت الجائزة بالنيابة عني، و أرجو من مدير تصوير فيلم «ثلاثة أرباع الوجه» أن يرافق زوجتي، و كذلك «شادمهر راستين» الذي كان مستشاري و مساعدي بأكثر أفلامي، ليستلموا الجائزة بالنيابة عني، حتى تنضم جائزتي الفخرية للجوائز الفخرية في ايران. أشكركم جميعا و أتمنى لكم التوفيق و النجاح.