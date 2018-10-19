رئيس الجمهورية يستقبل وفداً تركمانياً

استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام صباح اليوم الخميس 18-10-2018 وفداً تركمانياً ضم عدداً من الشخصيات السياسية والاجتماعية برئاسة الشيخ محمد تقي المولى.

وفي مستهل اللقاء قدم الوفد تهانيه للرئيس برهم صالح بمناسبة توليه مهامه الرسمية رئيساً للجمهورية، متمنين له التوفيق والنجاح.

وخلال اللقاء أكد رئيس الجمهورية على أهمية تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية، حكومة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي وتوفر الخدمات الأساسية لهم، كما عبر سيادته عن اعتزازه بالمكون التركماني مؤكداً على أهمية دوره في العملية السياسية ودعم التعايش السلمي والحضاري في العراق.

بدوره جدد الوفد الزائر دعمه لرئيس الجمهورية في أداء مهامه من اجل إنجاح المسيرة الديمقراطية وبناء العراق الجديد وتجاوز كل العقبات التي واجهتها العملية السياسية في المراحل السابقة.