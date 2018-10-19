رئيس الجمهورية يستقبل وفداً من جبهة الحوار الوطني

استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بعد ظهر اليوم الخميس 18-10-2018 وفداً من جبهة الحوار الوطني برئاسة الدكتور محمد تميم.

وهنأ أعضاء الوفد الزائر الرئيس برهم صالح بمناسبة توليه مهامه رسمياً، متمنين لسيادته التوفيق والنجاح خدمة للعراق والعراقيين.

الرئيس برهم صالح أكد خلال اللقاء على أهمية توحيد الرؤى والمواقف في المرحلة المقبلة والعمل على تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات، داعياً القوى السياسية إلى دعم رئيس الوزراء المكلف الدكتور عادل عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية فضلا عن الوقوف معه في تنفيذ برنامجه الحكومي بنجاح وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي.

كما أكد على أهمية احترام سيادة الدستور من قبل كافة الأطراف السياسية وتطبيقه بما يضمن حقوق الشعب العراقي بجميع مكوناته.

من جانبهم جدد وفد جبهة الحوار الوطني التهنئة للرئيس برهم صالح معربين عن ثقتهم العالية في وطنية سيادته وحرصه على سير العملية السياسية واستقرارها.