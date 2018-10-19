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شرطة بابل: نجاة ضابط التحقيق في اغتيال مدير جوازات المحافظة من محاولة اغتيال

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الخميس (18 تشرين الأول 2018)، نجاة ضابط التحقيق في قضية اغتيال مدير جوازات المحافظة، من محاولة اغتيال.

وقال الناطق باسم الشرطة، عادل الحسيني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “الضابط ياسر سليم وتوت، وهو الضابط المسؤول عن عملية التحقيق في اغتيال مدير جوازات بابل، تعرض لمحاولة اغتيال”.

وأوضح، أن “الضابط نجى من المحاولة”، مبيناً أن العملية تمت “بوضع عبوة لاصقة اسفل سيارته، حيث لم يسفر التفجير عن أي إصابات بشرية”.

ولفت إلى أن “الضابط المستهدف كان له دور كبير في كشف ملابسات حادثة اغتيال مدير جوازات المحافظة”.

وكانت الشرطة قالت في بيان له، في وقت سابق: “تعلن قيادة شرطة بابل عن تعرض أحد ضباط الاستخبارات في بابل، الى عبوه لاصقة في عجلته الحكومية”.

وأكدت الشرطة، أن العبوة “أدت الى اضرار مادية بالعجلة ودار الضابط. في منطقة حي الامام”، مؤكدة على “الاستمرار في عملية فرض هيبة القانون”.

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