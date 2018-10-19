صالات استقبال المسافرين القادمين الى مطار بغداد الاسوأ تنظيما

اكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، الجمعة، ان صالات استقبال المسافرين القادمين الى مطار بغداد هو الاسوأ في قضية التنظيم على مستوى العالم.

وقال البياتي في بيان صحفي اليوم (19 تشرين الاول 2018)، انه “من خلال سفرنا المستمر نرى في كل مطارات العالم ان هنالك تنظيما في طوابير المسافرين القادمين الى مطارات دول العالم، الا مسافري مطار بغداد الدولي الذي نرى فيها سوء تنظيم وفوضى لا نعلم السبب في ذلك مع سهولة ضبط الامر “.

واضاف، ان “مطار بغداد يعتبر واجهة العراق ووجود هذه الفوضى لا يليق باسم ومكانة العراق”.

واوضح، ان “من حق المواطن العراقي ايضا ان يتلقى اهتماما من الدولة ومؤسساتها ترقى الى احترام كرامته وشخصيته في جميع المجالات ووجود تنظيم في اي مؤسسة عراقية هو احترام ورعاية لهذه الحقوق المكفولة حسب المواثيق الدولية والدستور العراقي”.

وطالب البياتي وزارة النقل وادارة المطار الاهتمام بهذه القضية واعطاءها اولوية حفاظا على سمعة العراق وحقوق المواطن العراقي”.