صحيفة: فيتو الكتل السياسية يربك اعلان الحكومة العراقية الجديدة

اكدت صحيفة الشرق الاوسط، الجمعة، ان فيتو الكتل السياسية على ترشيح الوزراء يربك اعلان الحكومة العراقية ومن المنتظر ان يعلن رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي 15 حقيبة وزارية في الاسبوع المقبل، فيما ستعلن الحقائب السيادية لاحقا.

وذكر تقرير للصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم (19 تشرين الاول 2018)، أن “وضع عدد من الكتل السياسية في العراق (فيتو) على ترشيح الوزراء أربك عملية إعلان تشكيل حكومة عادل عبد المهدي”.

ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر قولها، أن “عبد المهدي أنهى الجزء الأكبر من التشكيلة الوزارية وكان على وشك تقديمها إلى البرلمان أمس الخميس، إلا أن اعتراضات عدد من الكتل بشأن المرشحين عرقلت العملية”.

وكانت الكتل السياسية قد منحت رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار الوزراء وفق الحصص المخصصة لكل منها، لكن بعض تلك الكتل وضع “فيتو” يطلب بموجبه الموافقة على من يختارهم عبد المهدي، وبموجب ذلك، بات رئيس الوزراء المكلف مقيدا مرتين؛ الأولى باختياره شخصية ما للوزارة ثم عرض ذلك على الكتلة للموافقة على الشخصية أو الاعتراض عليها.

واضاف التقرير،أن “عبد المهدي سيقدم حكومته في موعد أقصاه الاثنين، أو الأربعاء المقبل، بعد أن يكون قد حسم نحو 15 حقيبة وزارية على أن يبقى الحسم في بعض الحقائب الأخرى، لا سيما السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية إلى وقت لاحق”.

في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان رئاسي، أهمية أن تتشكل الحكومة، وفقا للتوقيتات الدستورية.

ا.ح