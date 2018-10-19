ضمن حملة الصيدلي الكبرى ( مدرستنا بيتنا ) : تربية الكرخ الثالثة تفتتح جناح دراسي من أربعة صفوف في ثانوية البخاري للبنات

ضمن الحملة الوطنية الكبرى ( مدرستنا بيتنا ) التي اطلقها معالي وزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي افتتح المدير العام لتربية بغداد / الكرخ الثالثة جناح دراسي مكون من اربعة صفوف دراسية في ثانوية البخاري للبنات قاطع التاجي والطارمية لفك الزخم الحاصل في المدرسة .

وقال المدير العام لتربية بغداد / الكرخ الثالثة السيد عبد المحسن الموسوي انه بالجهود الذاتية من قبل ادارة المدرسة ومجلس الاباء والمعلمين واللجنة الشعبية لشباب الطارمية لدورهم في التبرع لبناء اربعة صفوف دراسية في الثانوية كان له دور في فك الازدواج وتقليل الزخم الحاصل في المدرسة ، مضيفاً ان الصفوف بنيت وفق مواصفات البناء الحديث وتم تجهيزها بالمراوح والإضاءة والأثاث المدرسي ، ومقدماً شكره وامتنانه لكل من ساهم و بشكل فاعل في بناء هذه الصفوف عادا التعاون بين ادارات المدارس ومجلس الاباء والمعلمين خطوة جادة ورائدة في توفير المناخات المريحة لأبنائنا الطلبه .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام