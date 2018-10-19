عبدالمهدي ينسف ترشيحات متداولة لكابينته الوزارية

نفى مكتب رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي، اسماء تداولها وسائل اعلام لكابينته الوزارية.

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، “بالرغم من التكذيب الصادر يوم 10 تشرين الأول 2018 عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي، إلا أن بعض المواقع لازالت تنشر معلومات خاطئة عن مرشحين لمناصب وزارية وتنفيها عن اخرين وهذا كله محض خيال ولا علاقة له بالحقائق، وهو ما ننفيه جملة وتفصيلا”.

واضاف “نرجو عدم الاعتماد على اي خبر ينسب الى رئيس مجلس الوزراء المكلف وان لا تعتمد اي معلومة لا تصدر عن المكتب الاعلامي”.

أعلن عبد المهدي، أمس، إنه سيقدم حكومته الجديدة للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة عليها.

كان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح كلف عبد المهدي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة. وأمام عبد المهدي مهملة حتى بداية الشهر المقبل.