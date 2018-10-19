عبد المهدي يحذر حكومة العبادي من اجراءات “غير قانونية” ويهدد بعقوبات

حذر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، من اجراءات “غير قانونية” تقوم بها بعض الوزارات في الحكومة الحالية.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان “لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية”.

واضاف “نرجو من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية و غير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية، كما نطلب من الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع و / او الإمتناع عن مثل هكذا خطوات”.

وطالب البيان “من مجلس النواب الموقر مراقبة هذا الشأن معلنين أن الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الامور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة”.