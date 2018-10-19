“عملية استباقية” تحبط مخططات لداعش لإستهداف زوار الاربعين في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الجمعة عن تنفيذ عملية استباقية احبطت خلالها مخططات لتنظيم داعش لاستهداف زوار الأربعينية شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد لواء المشاة 22 تمكنت من تنفيذ عملية استباقية وفق معلومات استخبارية دقيقة، نتج عنها العثور على كدس كبير للأعتدة والمواد المتفجرة في قاطع الطارمية شمالي بغداد”.

واضاف البيان ان الكدس “قد احتوى على (13) جهاز موبايل مسلك ومعد لاستخدامه للتفجير عن بعد وقنابر للهاون وعبوات ناسفة ومعدات أخرى تستخدم لعمليات ارهابية من قبل داعش”.

وتابع البيان ان “اخفاء تلك المواد تحت الارض لم يمنع جهد القيادة من الوصول اليه واحباط نواياهم لتنفيذ هجمات إرهابية لاستهداف زوار اربعينية الامام الحسين”.

وكانت مصادر استخبارية قد افادت يوم الاثنين أن القوات الأمنية ستنتشر بزي مدني لتأمين الزيارة الأربعينية وتعتقل كل مندس يحاول أن يؤثر على سير الزائرين.

ويقصد مئات الالاف من الزائرين من داخل وخارج غالبيتهم مشيا على الاقدام مدينة كربلاء حيث مرقد الامام الحسين واخيه العباس لإحياء الزيارة الاربعينية.