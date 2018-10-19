ماذا سيحدث في اقليم كوردستان غدا السبت؟

توقعت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، تساقط الامطار في مناطق متفرقة من الاقليم.
وقالت المديرية في بيان انه يتوقع ان تتساقط الامطار يوم غد السبت، في مناطق متفرقة من اقليم كوردستان.
توقعت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، تساقط الامطار في مناطق متفرقة من الاقليم.
وقالت المديرية في بيان انه يتوقع ان تتساقط الامطار يوم غد السبت، في مناطق متفرقة من اقليم كوردستان.
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