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مسلحون تابعون لمركز الرافدين للحوار يعتدون على صحفي في النجف

17-10-2018

يطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين قادة الشرطة في محافظة النجف بالتحقيق في حادثة إعتداء مجموعة من المسلحين على صحفي في مركز المحافظة مساء الجمعة والكشف عن ملابسات الحادث ومعاقبة المتسببين به.

ضياء هاشم الغريفي أبلغ المرصد بالحادث وساق تفاصيله قائلا : كنت في وسط المدينة وتحديدا في شارع الروان المعروف رفقة صديقين إثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة ً حيث تعرضت الى هجوم من قبل ثمانية اشخاص مسلحين بالمسدسات نوع ( كلوك) وأسلحة أخرى قاموا بضربي وهددوني بالتصفية الجسدية.

الغريفي أضاف : تعرفت على عدد وهم يعملون في مركز الرافدين للدراسات حيث تم الاعتداء علي أمام مرأى الناس ولم يتدخل أحد في الأمر كما إنني إتصلت بقيادة الشرطة وكبار الضباط ولم يرد أحد منهم على إتصالاتي، وأشار إنه قدم شكوى في أحد مراكز الشرطة ولن يتردد في ملاحقة هولاء المسلحين والجهة التي تقف من ورائهم

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