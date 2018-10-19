مصادر تركية: مصرع أحد الضالعين في تصفية خاشقجي

ونقلت صحيفة “يني شفق” التركية المقربة من الحزب الحاكم عن مصادر “خاصة”، مقتل الملازم بسلاح الجو السعودي مشعل سعد البستاني، عبر حادث سير. وذلك بعد رجوعه من إسطنبول مساء الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد “تنفيذ عملية تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي”، حسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة، أن فريقًا مكوّنًا من 15 سعوديًّا معظهم يعملون في السلك الأمني والعسكري، ومن بينهم الملازم البستاني، وصلوا مطار أتاتورك بإسطنبول صباح 2 أكتوبر/تشرين الأول وهو اليوم ذاته الذي دخل فيه خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول ولم يخرج منذ ذلك الحين، كما وأكدت أنّ الفريق نفسه كان متواجدًا داخل القنصلية خلال تواجد خاشقجي.

واكتفت المصادر التي نقلت عنها يني شفق بتأكيد مقتل البستاني عبر حادث سير، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مشعل البستاني

ورجحت الصحيفة، أنّ حادث المرور الذي أودى بحياة البستاني “ليس من باب الصدفة؛ بل من المحتمل هو بدء عملية تصفية لأعضاء الفريق الذي يُعتبر هو المسؤول عن مقتل الصحفي خاشقجي”.