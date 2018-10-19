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مصرع شخصين بحادث مروع في دهوك

لقي شخصان مصرعها وأصيب ثالث بجروح اثر حادث سير مروع في قضاء بردرش التابعة لمحافظة دهوك.
وقال آزاد طه مسؤول اعلام مديرية مرور دهوك ان شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخر بجروح بليغة اثر حادث سير مروع على الطريق الرئيسي بين بردرش وبردي حسني، مبينا ان الحادث نجم عن تصادم 3 سيارات.
وأضاف طه ان الحادث وقع بين سيارتي حمل وسيارة ثالثة صالون، مشيرا الى انه اضافة لمصرع الشخصين فان الاضرار المادية كانت كبيرة.

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