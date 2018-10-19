هذيان وهذر حول وفرةُ المدلات العالية في نتائج امتحانات الدراسة الاعدادية لهذا العام واسحقاقانُها.

1. د. عبدالحميد العباسي.

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اتمنى ان تكون النسبة العالية من النجاح والمدلانت العالية كما يراها آخرون دليل نقلة نوعية في العملية نوعية في العملية التعليمية, بيد اني اراها ظاهرة تستحق التامل والتقصي فقد لا تكون كما يبدوا على السطح وان اللعملية التعليمية في كل مراحلها مازالت ترواح زالاصح في تقهقر لاساب لم تعد خافية. وهناك وهم لدى الكُثر, من يٌقرن المعدلات العالية بالذكاء متنالسيا دور *الدرخ والدرّاخين*

ويقولون ان عدد ذوي المعدلات االعالية *الاذكياء* بلغ كذا عددا وهم, بناء على معدلاتهم العالية (اذكائهم) فهُم مؤهلون لدراسة الطب زيتألم ذوو المعداتت فزق ال90% انهم لا يجدون ثبولا في كليات الطب. هذا يعني, في نظرهم ان علوَّ المعدلات دليل ذكاء وقد عرجت على هذه النقطة في اعلاه وهو يعني, في نظرهم ايضا ان دراسة الطب لا يقدر عليها إلا الاذكياء. هذا خطل, فكل من

دَرَسَ ودَرَّسَ

الطب انه ينجح وقد يبرز إعتيادي الذكاء او دونه في الدراسة والمهنة وهاهي الاسماء تتراقص امامي. أُخذَ يمبدأ المعدلات معيارا في القبول في كلية طب بغداد, االوحيدة في العراق في حينه عام 1949وكانت تلك سنة قبولي في كلية الطب. لم يكن اعتماد المعدلات لغرض انتقاء الاذكى, بل لكسر حِكر دراسة الطب على خريجي المدارس الاهلية

(اليهودية والتيشيرية) والتي كانت تُدرس بالانكليزية ويحسن خريجوها تلك اللعة, اللغة التي تجرى بها مقابلة واختيار المتقدمين للالتحاق بكلية الطب, باعتبار ان التدريس في الكلية كان باللغة الانكليزية. وطبيعي ان خريجي تلك المدارس كانوا اوفر, بل الاوفر حظا في القيول. كان نظام القبول الجديد تجسيدا لمبدأ تكافئ الفرص, اساس العدالة الاجتماعبة. كان وراء نظام القبول ذاك, كان المرحوم الاستاذ الدكتور هاشم الوتري عميد الكليه, شيخ اطباء زمانه وزماننا. لقد اراد بذلك النظام, ان تُتاح الفرصة لطلاب كل محافظات العراق الفرصة للقبول في كلية الطب

وهذا ما حصل فعلا. بيد ان القوى المعادية للسوية بين ابناء الشعب تحركت لتعرفله فرفعت كفالة القبول من 700 دينار الى 5000 دينار, فحال ذلك بين ابناء الطبقات المسحوقة والالتحاق بدراسة الطب وكانت هناك عراقيل وتداعيات اخر اتيت عليها مفصلا في كتابي *غيوم البارحة والعد التنازلي في العراق, غير المتوفر الان* ) . يخطئ من يعتقد

ان النقلات النوعية الرائعة في ميدان الطب كان ورائها اطباء اذكياء. لم يكن طبيبا مكتشف الجراثيم وانها سبب الامراض السارية ولا من اكتشف الاشعة السينية أوالنظائر المشعة اوالمفراس اوالرنين المغناطيسي والامواج فوق الصائتة (السونار والايكو) والمجهر الالكتروني والالياف لضوئية زالعقاقير والاحماض النووية ولعقاقير العلاجية و وو.

فلم يكن بينهم طبيب. دراسة الطب يلجها ويبلوا بها بلاء حسنا, ذوو الرهية الجامحة لدلااسة الطب, المثابر الدؤوب. هولاء

ينبغي مساعدتهم على تحقيق طموحهم ( والتي غالبا ما تكون طموح والديهم) بزيادة مقاعد الدراسة في كليات الطب او في جامعات الدول العربية على مبدأ التعامل بالمثل, اذا كنا نقبل طلابا منهم فعليهم قبول طلاب منا, او الجامعات الاجنبية ومنحهم قروضا تستوفي منهم بعد تخرجهم كما هو حاصل في دول اخر. العراقي مغرمٌ بالطب, هكذا قال عنهم هيرودتس الرحالة اليوناني الذي زار بابل في الفرن الثالث فبل الميلاد. كثيرا ما تلاقي تلاقى مَن يندب حظه وبتأم بمرارة لانه لم يوفق الى دراسة الطب حتى لو كان في موقع رفيع, كوزير مثلاإإ. والان اين يكون موقع الأذكياء؟ اقول مكانهم في الفيزياء والرياضيات زالهندسة والالكترونيات والفلسفة. هولاء عماد الوطن وسؤدده وامنه. بهم وبفكرهم يُحافظ على البيئه وتنشط الزراعة والصناعة ويؤمن أمن المواطن الغذائي ورفاهه. من اجل هولاء ينبغي بذل كل جهد لدعمهم بكل الوسائل وفتح آفاق مستقبلية واعدة امامهم تجتذبهم الى الحقول العلمية التي ذكرت؟ انظر بجهود ونتاج مَنْ, اليومَ تُهاب الامم وتصان