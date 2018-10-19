هوشيار عبدالله يقترح عدم مشاركة حركة التغيير في الكابينة الوزارية وإتاحة الفرصة لعبد المهدي لاختيار الوزراء

اقترح النائب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله عدم مشاركة حركته في الكابينة الوزارية لإتاحة الفرصة أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار الوزراء الجدد بحسب قناعته بعيداً عن المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية.

وقال في بيان اليوم ” ان الظرف الراهن والمتغيرات السياسية المتمثلة بتكليف الدكتور عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة تحتم على حركة التغيير ان تدعمه بكل ما تمتلك من ثقل حزبي وبرلماني لينجح في مهامه سواء في تشكيل الكابينة الوزارية ضمن التوقيت الدستوري أو تصحيح الأداء الحكومي ومعالجة تراكمات الحكومات السابقة ومحاربة آفة الفساد التي أوصلت البلد الى ما هو عليه اليوم “.

وأضاف عبدالله ” ومن هذا المنطلق أقترح على حركة التغيير عدم المشاركة في الكابينة الوزارية الجديدة، وأن تترك له المجال لترشيح أية شخصيات يراها مناسبة سواء كردية أم عربية أم من بقية المكونات لشغل الحقائب الوزارية، دون اعطاء أهمية للانتماء القومي والمذهبي، وذلك أسوة ببعض الكتل والأحزاب التي تنازلت عن استحقاقها الانتخابي في المشاركة في الحكومة “.