وزير الداخلية يأمر باعتقال مقتحمي اعدادية للبنات في كركوك

أمر وزير الداخلية قاسم الأعرجي الجمعة، باعتقال مقتحمي مدرسة اعدادية للبنات في كركوك، لينالوا العقاب الذي يستحقونه.

وذكر المكتب الاعلامي للوزير في بيان له اليوم، 19 تشرين الأول 2018، انه “بناء على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام شخص باقتحام مدرسة اعدادية للبنات في كركوك، فقد امر وزير الداخلية قاسم الاعرجي بالقاء القبض على مقتحمي المدرسة بغية تقديمهم للعدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه جراء استخفافهم بالقيم والمبادىء العراقية الاصيلة واشاعتهم اجواء التخلف والتجاوزات غير القانونية”.

واضاف البيان، ان الامر جاء في “اطار الوظيفة التنفيذية لوزارة الداخلية التي ترتكز على حفظ الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة والظواهر السلبية التي تنشر الاستهتار وعدم احترام القانون”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو يظهر قيام شخص باقتحام مدرسة اعدادية للبنات في محافظة كركوك، دون مزيد من التفاصيل.