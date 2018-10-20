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الاتحاد الكردستاني: ابلغنا عبد المهدي بدعمنا المطلق لحكومته

كشف عضو المجلس القيادي لاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله, السبت, عن ابلاغ وفد الاتحاد الوطني في بغداد رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي دعم قيادته المطلق لحكومته, مؤكدا انه منح عبد المهدي مطلق الحرية في اختيار وتسمية الوزراء.

وقال عبد الله في تصريح إن “وفد الاتحاد الوطني الكردستاني المفاوض في بغداد ابلغ رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي دعم قيادة الاتحاد المطلق لحكومته في مجلس النواب”.

وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني لم يبحث مع عبد المهدي منحه اي وزارة او منصب بل منحه كامل الحرية والصلاحية في تسمية الوزراء وتحديد حصة الاتحاد في الحكومة المقبلة”.

وأكد عبد الله، “اننا نسعى الى تثبيت مفهوم المواطنة وتطبيق الدستور الاتحادي وانهاء الازمة مع بغداد وفتح صفحة جديدة ضمن العراق الاتحادي الموحد”.

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