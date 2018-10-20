الاتحاد الوطني يتحدث عن “استحقاقاته التاريخية” و”ثقله” بشراكة الحكم في كوردستان

اعرب الاتحاد الوطني الكوردستاني عن استعداد حزبه للجلوس على مائدة الحوار بشأن حل جميع المشكلات التي تواجه تشكيل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

واشار بيان للحزب الى انه في اجتماع لعضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قادر حمه جان مع عدد من تنظيمات والبيشمركة القدماء للاتحاد، اشاد حمه جان بنضال وكفاح هؤلاء من اجل الخلاص وتحقيق الحرية للشعب الكوردستاني بشكل عام وفي ظل الاوضاع السياسية لاقليم كوردستان والعراق بصورة خاصة.

وبشأن الشراكة الحقيقية بين الجانبين الرئيسين في ادارة الحكم في الاقليم كل من الاتحاد والديمقراطي اعرب عن استعداد حزبه للجلوس على مائدة الحوار بشأن حل جميع المشكلات التي تواجه تشكيل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

واكد حمه جان على الرغبة السياسية للاتحاد الوطني الكوردستاني في الالتزام بتلك الشراكة كشريك استراتيجي ووطني في ادارة الحكم في الاقليم.

واضاف ان الاتحاد الوطني سيكون له دوره المستكمل في صياغة برنامج عمل الحكومة الجديدة للاقليم ، وفقا لاستحقاقاته التاريخية وثقله ومكانته ودوره في المحافظة على مكانة ادارة الحكم في اقليم كوردستان، واصفا الخطوة الاخيرة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمهمة.