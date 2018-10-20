الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثالث

بنجالورو: واس

استقرت أسعار الذهب، أمس، مع تجدد المخاوف السياسية والاقتصادية بما في ذلك ضعف النمو في الصين، وضغطها على الأسهم الآسيوية، مع اتجاه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع الذهب 0.1 % في التعاملات الفورية إلى 1226.44 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش، والمعدن مرتفع 0.7 % هذا الأسبوع، وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 % مسجلة 1230.9 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7% إلى 831.10 دولارا للأوقية، لكنه انخفض 0.8% خلال الأسبوع.

وزاد البلاديوم 1.22% مسجلا 1083.60 دولارا للأوقية خلال اليوم لتصل مكاسبه خلال الأسبوع إلى 1%، بينما ارتفعت الفضة 0.4% إلى 14.61 دولارا للأوقية.