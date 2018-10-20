الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين ويحدد الطريقة

اطلق مصرف الرافدين، اليوم السبت، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1200 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.