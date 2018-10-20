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الشرطة الاتحادية تقتل 3 انتحاريين بناحية الرشاد في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة (19 تشرين الاول 2018)، عن قتل 3 انتحاريين بناحية الرشاد في كركوك.

وقالت القيادة في بيان إنه “بعد الاشتباك مع مجموعة ارهابية في ناحية الرشاد التابعة الى قرية العطشانة ضمن محافظة كركوك، تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من قتل ثلاثة ارهابيين يرتدون احزمة ناسفة، والاخير قام بتفجير نفسه، وتم حرق دراجتين نارية كانوا الارهابيين يستقلونها”.

وأضافت، أن “الانتحاريين يعملون بمفرزة امنية تابعة للارهابي ابو فيصل في ناحية الرشاد، وكانوا متوجهين لتنفيذ عملية ارهابية”.

وأشارت القيادة الى أن “القوة تمكنت ايضا من الاستيلاء على 3 عبوات ناسفة واحزمة ناسفة، بالاضافة الى اسلحة”.

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