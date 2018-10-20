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انطلاق تظاهرة أمام البيت الأبيض للمطالبة بفرض عقوبات على السعودية

تجمع متظاهرون اليوم الجمعة أمام البيت الأبيض مطالبين إدارة الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية بسبب قضية الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

وبدأت المظاهرة عند الظهر أمام البيت الأبيض، وطالب أعضائها الرئيس ترامب بالتوقف عن المحافظة على ماء الوجه، كما طالب المحتجون بوقف بيع الأسلحة للسعودية، التي تقتل الأبرياء في اليمن، كما نقلت مراسلة وكالة “سبوتنيك”.

وحمل المحتجون المشاركون في الاحتجاج الذي نظمته مجموعة “كود بينك” ملصقات محلية الصنع وصور لخاشقجي، وارتدى أحدهم قناع ترامب وحمل ملصقا كتب عليه “أنت تعيش في فندقي، وأنا أبيعك سلاح”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن، الجمعة (19 تشرين الأول 2018)، موعد الكشف عن تفاصيل اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، إنه “ربما يعرف الكثير بشأن قضية خاشقجي، بحلول يوم الاثنين المقبل”.

وأشار، إلى أنه” يدرس احتمالية فرض عقوبات عقب ظهور حقائق بشأن قضية خاشقجي”.

إلا أنه عاد وقال إنه يعتقد أن من المبكر جدا قول ما هي العواقب التي قد تحدث بشأن الصحفي السعودي خاشقجي، وفقا لرويترز

وقال ترامب أيضا إن الكونغرس سيشارك في تحديد الرد الأمريكي، فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مضيفا “سأصغي جيدا لما سيقوله الكونغرس. لديهم موقف قوي بهذا الشأن أيضا. لذا سأفعل هذا مع الكونجرس”.

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