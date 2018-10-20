انهيار “مجلس الحرب” في ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، انهيار ما يسمى “مجلس الحرب” لدى تنظيم داعش.

وقال اللواء فيصل كاظم العبادي في بيان ان داعش تعرضت الى ضربات موجعة خلال 2018 كان ابرزها القضاء على اغلب قادة ما يسمى بـ”الاجنحة العسكرية” لقواطع ولاية ديالى في داعش والذي تتكشل منه ما يعرف بـ”مجلس الحرب”.

وأضاف العبادي ان “مجلس الحرب في داعش انهار بالكامل”، مشيرا الى ان “داعش انتهت قدراته بشكل كبير ولم يعد لديه سوى فلول هاربة في بعض المناطق مختبئة في مضافات لا تقوى على مواجهة القوات الامنية”.

واكد ان “شرطة ديالى زادت من دعم البعد الاستخباري ووظفت الكثير من قدراتها البشرية في هذا الاتجاه”، لافتا الى ان “سلسلة خروقات نوعية استهدفت منظومة داعش واطاحت بقيادات بارزة خلال الاشهر الماضية”.