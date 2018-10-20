ايران: ارتفاع تصدير السلع غير النفطية للعراق الى 5،4 مليارات دولار

حققت صادرات السلع غير النفطية الايرانية الي السوق العراقية قفزة نوعية وفقا للإحصاءات التي سجلتها مؤسسة الكمارك الايرانية، ووصلت قيمة الصادرات لهذه السلع الي 5،4 مليارات دولار خلال الستة اشهر الماضية.

وقال الملحق التجاري للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق ناصر بهزاد، السبت، 20 تشرين الاول 2018، انه” خلال النصف الاول من العام الهجري الشمسي الجاري حققت الصادرات الايرانية للسوق العراقية من السلع غير النفطية قفزة نوعية قياسا بنفس المدة للعام الماضي رغم وجود نسبة ارتفاع سعر صرف الدولار بلغت 44%، وهذا يشير الي تحقيق تطور مقبول في هذا الجانب”.

واضاف بهزاد، ان” الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم حاليا بتصدير 60% من مجموع صادراتها من السلع غير النفطية الي 3 دول هي الصين والعراق والامارات، وتشكل نسبة تصدير هذه السلع للعراق 20%”.

وأكد على انه “خلال النصف الاول من العام الهجري الشمسي الجاري تم تصدير 1900 نوع من السلع الايرانية الي السوق العراقية”، مشيرا الي ان “اغلب هذه السلع هي من المواد البلاستيكية والفلزية والغذائية والحيوانية ومعادن البناء والانسجة والمكائن والآلآت وغيرها”.

وكانت الصادرات الايرانية من السلع غير النفطية للعراق قد سجلت خلال الستة اشهر من العام الهجري الشمسي الجاري 9،618 طن، بلغت قيمتها 4،564 مليون دولار، وحققت تقدما قياسا بما سجل في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما بلغت قيمة السلع الايرانية التي تم تصديرها الي العراق للعام الحالي 850 مليون دولار من المواد البلاستيكية وانواع السلع التي تم تصنيعها من الفلزات العادية، و650 مليون دولار من المصنوعات الاخري، و600 مليون دولار من المنتجات الغذائية واللبنية والعصائر والمشروبات الغازية والسلع التي تم تصديرها الي العراق والتي شكلت اقل نسبة هي الزيوت النباتية والجلود والزيوت الصناعية، والسلع القديمة والنفيسة التي لاتقل قيمة كل سلعة منها عن 10 ملايين دولار.انتهى29/6ن