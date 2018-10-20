برلماني: تركيا قطعت انفاس اربعة ملايين عراقي

عد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي يوم الجمعة خوض المفاوضات مع تركيا بشأن حصة العراق المائية لا جدوى لها.

وقال الخزعلي في بيان اليوم، ان “ملف المياه عند تركيا تعبره ثروة وطنية ووعودها للمسؤولين العراقيين تفتقد للمصداقية”.

واضاف ان “ما تقوم به دول الجوار حيال العراق يتطلب من الحكومة المقبلة عقد اتفاقيات على كل المستويات تؤمن المصالح الوطنية وخصوصا في ملف المياه والنقل والتجارة”.

وتابع الخزعلي ان “كل الزيارات للمسؤولين العراقيين لتركيا لم تلاقي الا وعود بعيدة عن الواقع ويجب استثمار الملف التجاري مقابل المياه والتعامل مع تركيا لتواجد قواتها في العراق انها قوات احتلال”.

ونوه الى ان “وزارة الموارد المائية لم تنصف البصرة وتركيا شريكة في ما يحصل من أزمة للمياه”، مردفا القول “سدودها قطعت انفاس أربعة ملايين بصري”.