بعد عبد المهدي.. ماكرون يهاتف بارزاني ويؤكد امرا في تشكيل الحكومة العراقية

تلقى رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم ان الجانبين ناقشا “خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما اليوم، السبت 20 تشرين الأول 2018، آخر مستجدات العملية السياسية في العراق، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

واضاف البيان ان ماكرون “اكد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف العراقية وخاصة الأطراف الكوردستانية في العملية السياسية وفي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

من جهته قال بارزاني إن “إقليم كوردستان سيشارك في العملية السياسية وفي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”، معبرا عن “الأمل في استمرار العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة”.

وتابع البيان ان “بارزاني شكر للرئيس ماكرون دوره الكبير، بعد أحداث أكتوبر من العام الماضي، في تهدئة الأوضاع وبدء الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل وكسر الحصار الذي كان مفروضاً على إقليم كوردستان”.

وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد تلقى في وقت سابق من اليوم اتصالا هاتفيا من ماكرون.

وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي انه “جرى خلال الإتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين مستقبلا والسبل الكفيلة لتعزيزها في مختلف المجالات”.

كما تمت مناقشة الأوضاع العامة في العراق والمنطقة وأهمية دعم المجتمع الدولي لإعماره، حسب بيان.