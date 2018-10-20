ترامب: سنعرف الكثير عن اختفاء خاشقجي بحلول الاثنين المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة (19 تشرين الأول 2018)، موعد الكشف عن تفاصيل اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، إنه “ربما يعرف الكثير بشأن قضية خاشقجي، بحلول يوم الاثنين المقبل”.

وأشار، إلى أنه” يدرس احتمالية فرض عقوبات عقب ظهور حقائق بشأن قضية خاشقجي”.

إلا أنه عاد وقال إنه يعتقد أن من المبكر جدا قول ما هي العواقب التي قد تحدث بشأن الصحفي السعودي خاشقجي، وفقا لرويترز

وقال ترامب أيضا إن الكونغرس سيشارك في تحديد الرد الأمريكي، فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مضيفا “سأصغي جيدا لما سيقوله الكونغرس. لديهم موقف قوي بهذا الشأن أيضا. لذا سأفعل هذا مع الكونجرس”.

وما يزال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قتل، ولم تتمكن “سبوتنيك” من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات “مفصلة وفورية” عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد أعلن مغادرة القنصل السعودي، محمد العتيبي، لمدينة إسطنبول التركية، مشيرا إلى أن “القنصل ذهب برغبته ووزارة الخارجية لم تطلب منه مغادرة تركيا”.