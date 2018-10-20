تظاهرة حاشدة لطلبة البكالوريا من جميع المحافظات العراقية

يعتزم طلبة السادس الاعدادي “البكالوريا” من جميع المحافظات، يوم غد الأحد، الخروج بتظاهرة حاشدة امام الوزارة مبنى وزارة التربية، وسط العاصمة بغداد.

وقال أحد منظمي التظاهرة ان “يوم غد الأحد ستخرج تظاهرة حاشدة تضم طلبة السادس الاعدادي من جميع المحافظات العراقية، وتجمع التظاهرة سيكون امام الوزارة مبنى وزارة التربية الكائن في منطقة باب الشرقي وسط العاصمة بغداد”، مبينا ان “موعد التظاهرة سيكون الساعة 9 صباحاً”.

وأضاف ان “الهدف من التظاهرة المطالبة بقرار تحسين المعدل لإعادة السنة للعام 2018 للحصول على موافقه وزاره التربية بهذا القرار”، مبينا انه “في حال عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين الطلبة، قد نحول التظاهرة الى اعتصام مفتوح الى حين تحقيق مطلبنا”.