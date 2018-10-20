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جمال قتل بالضربة القاضية

رشيد سلمان
كذب الملك سلمان حول تقطيع جسد جمال خاشقجي لتعذيبه بقوله انه مات بعد مشاجرة (بالأيدي) اي بالضربة القاضية و بعد ثوان اعلن قرينه الكذّاب ترامب انه يصدّق الملك الكذاب.
تقطيع جسد جمال اربا اربا اغضب الشرفاء في العالم لان جريمة قتله (رسمية 100%) الا عند بائعي و بائعات السلاح ترامب و ماكرون و ملك اسبانيا و ميركل و تيريزا مي فقتله (شرعي وهابي) لان الملك السعودي يشتري السلاح و يدفع الرشوات.
سؤال للملك السعودي الخرف و البهلوان ترامب:
اين ذهبت جثة جمال بعد (المشاجرة بالأيدي) و لماذا لم تسلم جثته للسلطات التركية؟
الجواب:
اولا: الجثة احرقت و تبخرت بأمر من الملك الخرف و ابنه المدلل عند ترامب.
ثانيا: الجثة نقلت الى السعودية بصحبة الذين قطّعوها ليتأكد الملك الخرف و ابنه المدلل عند ترامب من قتله.
آل سعود قتلوا اباءهم و اخوانهم في سبيل الوصول الى منصب وليّ الأمر و لا عجب من قتلهم المقربين و الغرباء.
آل سعود قتلوا اطفال المدارس باليمن بالقنابل الليزرية و العنقودية الامريكية و البريطانية و الفرنسية و الالمانية و الاسبانية و لا عجب من قتلهم المقربين و الغرباء.
آل سعود يقطعون رؤوس الابرياء بالسيف الملكي في الساحات العامة ان طالبوا بحقوقهم و لا عجب من قتلهم المقربين و الغرباء.
باختصار: من قتل اباه و اخاه في سبيل المنصب لا يؤتمن الامن قبل ترامب و امثاله عبدة الدولار الملكي السعودي.
ملاحظة: بعض المعلّقين سيطالبون بالدليل على قتله.

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