حزب طالباني يتحدث عن احتمالية عودة العلاقات مع الديمقراطي الكردستاني

اكد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الوطني الكردستاني تحسين نامق، الجمعة، ان حزبه يرحب بعودة العلاقات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لسابق عهدها والاتفاق على رؤية مشتركة تخص وضع الكرد في بغداد.

وقال نامق في حديث انه “لاشك ستكون في المرحلة المقبلة اجتماعات ولقاءات ثنائية بين الوطني والديمقراطي الكردستانيين في محاولة للوصول لاتفاق يخص القضايا الكردية المشتركة، ونحن نرحب بعودة العلاقات مع الديمقراطي لسابق عهدها”، مبينا: “نحتاج لوحدة قرار كردي في مجلس النواب العراقي”.

واضاف ان “الاتحاد الوطني يدعم وبقوة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي وهنالك اعتقاد بأنه سيستطيع حل المشاكل والخلافات الممتدة لسنوات وخاصة وضع المناطق المتنازع عليها وقضية الموازنة والنفط والغاز”.

واشار الى ان “عبد المهدي لا يمتلك عصا سحرية لحل جميع المشاكل المتراكمة في عموم العراق بفترة قياسية ولكن يحتاج دعمنا ونحن سندعمه بقوة لانهاء حالة الاحتقان الطائفي والقومي التي سادت البلاد خلال السنوات الماضية”.