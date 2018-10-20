صحة الكرخ:حملة استباقية تنفذها شعبة الرقابة الصحية في المحمودية بمناسبة الزيارة الاربعينية للامام الحسين(ع)

قامت شعبة الرقابة الصحية في المحمودية بإجراء حملة صحية مشتركة مع مديرية الأمن الوطني/ الشعبة الاقتصادية على المحلات العامة ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لقطاع المحمودية و تم خلالها متابعة مدى التزام أصحاب المحلات العامة بالشروط الصحية و متابعة موقفهم من الاجازات الصحية فضلا عن التدقيق على موقف العاملين و حصولهم على بطاقات الفحص الطبي و شهادات التربية الصحية و تم خلال حملة التدقيق على المواد الغذائية الموجودة في الأسواق و تم العثور على مواد منتهية الصلاحية تقدر ب ١٦٠ كغم مواد صلبة و ٤٠ لتر مواد سائلة و اتلفت المواد بمحضراتلاف رسمي و أمام صاحب العلاقة