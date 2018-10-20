صحة الكرخ / تقيم احتفالية بمناسبة نجاح البطولة الكروية الرابعة و تكريم الفرق الفائزة

برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) نظم قسم الصحة العامة احتفالية بمناسبة نجاح البطولة الكروية الرابعة و تكريم الفرق الفائزة على قاعة الدائرة المركزية بحضور المعاون الاداري و المعاون الفني و مدير قسم الصحة العامة و مدراء الشعب و مدراء قطاعات الرعاية الصحية

و قام الحجامي بالقاء كلمته التي رحب فيها بالحضور و الفرق الفائزة و المشاركة في البطولة و اثنى فيها على الروح الرياضية و الانضباط طيلة فترة اقامة البطولة

مبينا ان هذه البطولة التي انطلقت قبل ثلاث سنوات و التي تعتبر اول بطولة على مستوى دوائر الصحة حققت نجاحات كبيرة من حيث الجودة و التنظيم و حققت التقارب بين المؤسسات الصحية و الخروج عن الروتين و اضفاء روح المنافسة و النجاح حيث تمكن فريق قطاع الدورة من الفوز في البطولة بعد ان كان نصيب الفوز في البطولات السابقة لفرق المستشفيات مؤكدا ان الدائرة تسعى لتشكيل فريق كرة قدم يمثل الدائرة في البطولات الكروية التي تقيمها المؤسسات و الدوائر الحكومية ………………………………….