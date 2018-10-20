عبد المهدي سيقدم ليلا كابينة وزارية غير مكتملة..!!

#نبراس_الحسيني

يسأل الكثيرين عن شكل الحكومة التي سيقدمها عادل عبد المهدي ، وشخوصها واسمائها ، ويذهب الكثيرين الى التمني بانها ستكون من التنكوقراط المستقل او بعيد عن الاحزاب ومخالب الفصائل المسلحة او من من الكفاءات .. وفي الحقيقة فانها لن تكون لا مثل هذه ولا مثل تلك .. بل ستكون من اضعف الحكومات واهزلها .. وهي تجمع بين الحزبية والمحاصصة ، اضف الى ذلك فان رئيسها لا يملك كتلة نيابية تحميه او تدعمه ، خصوصا اذا ما علمنا ان الجميع لم يتبنى رسميا ترشيح عادل عبد المهدي خوفا من الفشل او تجيير لصالحه ..

بداية كان على من رشح عادل عبد المهدي ان يجعله يعلن عن برنامج الحكومة،ولكن ومن أجل “طمطمة” الامور وتسويتها ، فقد تم التغاضي عن ما يعرف بالبرنامج الحكومي ، حيث سيكون مجرد ورقة كتبت بطريقة انشائية وفارغة المضمون والمحتوى ..

وعباراتها كلها عبارة عن “سوف” و”سوف” …. سنحارب الفساد ونعمل على تقليل الروتين .. وسوف نعلن عن … الى ذلك من عبارات وتوصيفات..!!

اما شكل الحكومة فانها ستكون حزبية محصصاتية 100% ، غير بعيده عن رغبات الجميع .. وستشترك بها جميع الكتل السياسية ، بما فيهم سائرون ، الذين رشحوا اسماء عبر ما يعرف بالترشيح الالكتروني كمستقلين وهذه المعلومة معروفة لدى السياسيين واصبحت حديثا خلف الكواليس يتداوله الكثيرين ..

جميع الكتل ستكون متواجدة وممثلة بحكومة عبد المهدي الا ان هناك خلافات على حقائب وزارية محددة لذلك سوف لم يقدم لها اسماء ، حيث سيلجأ عبد المهدي الى تقديم كابينة وزارية غير مكتملة ..

لا نريد ان نذكر تلك الحقائب التي ستبقى شاغرة ولكنها معروفة فالوزارات الامنية ما تزال نقطة صراع بين الكتل اما الوزارات السيادية الاخرى التي من حصة الكرد فانها لن تحسم ايضا ..

و السيناريو الاقرب الى اعلان حكومة عبد المهدي فانها ستقدم ليلا ايضا ..

لتكتمل قاعدة ” امر دبر بليل “…!!