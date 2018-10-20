قائد عسكري يكشف عن اعتقال “العاني” قادماً من دولة مجاورة

اكد قائد الفرقة العسكرية العاشرة في محافظة الانبار سعد حربية، اليوم السبت، ان اعتقال مسؤول اغتيالات بتنظيم داعش في مدينة الفلوجة من شأنه تسريع عودة النازحين الى مدنهم بشكل آمن.

وكشف اللواء سعد حربية لوكالة مهر الايرانية عن اعتقال ما يسمى “مسؤول اغتيالات ولاية الجزيرة بتنظيم داعش” في مدينة الفلوجة.

واوضح انه “في عملية نوعية نفذها منتسبو فرقة الامام علي القتالية، اللواء الثاني حشد شعبي، وفق معلومات استخباراتية دقيقة من قبل ابطال امن واستخبارات الفوج الاول في محور الفلوجة تم خلالها القاء القبض على الارهابي المدعو ابو حسن العاني مسؤول اغتيالات ولاية الجزيرة”.

وأضاف أن “العملية تمت تنفيذها بمتابعة من مصادرنا بعد دخول العاني الى العراق قادماً من تركيا”، مشيرة الى أن “العملية تم تنفيذها من قبل معاون امر محور الفلوجة بمشاركة لواء 50 جيش عراقي”.

وأشار الى أن استتباب الأمن والاستقرار في شرق العراق قد مهد الطريق لعودة النازحين الى بيوتهم بشكل آمن.