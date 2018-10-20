لافروف: الأمريكيون يقيمون دويلة غير شرعية ويرسلون الدواعش إلى العراق وأفغانستان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع قناة RT France ووسائل إعلام فرنسية، إن الأمريكيين يحاولون إقامة دويلة غير شرعية شرقي الفرات في سوريا، ويرعون هناك فلول “داعش”.

واضاف، “لا نعرف ما يحدث في بعض المناطق السورية خصوصاً أن الأمريكان الذين يتحصنون في الضفة الشرقية لنهر الفرات لفترة طويلة أقاموا هناك منطقة بقطر 50 كم حول التنف. ويتواجد داخل هذه المنطقة مخيم الركبان للاجئين الذي لا يمكن الوصول إليه، إذ لا أحد يقدم ضمانات أمنية لدخول هذا المخيم دون التعرض إلى هجمات الدواعش الذين يتصرفون بحرية في هذه المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمريكية”.

واضاف “فضلاً عن ذلك، نحصل على مزيد من الأدلة على أن الأمريكان ينقلون الدواعش من سوريا إلى العراق وأفغانستان. وتشغل بالنا هذه المعلومات، لذا توجهنا إلى المؤسسات الدولية المعنية وإلى الطرف الأمريكي بغية الاستفسار عن ذلك. كما ذكرت، يشغل هذا الأمر بالنا خصوصاً وأن غالبية الخبراء يعتبرون أن ثمة محاولات لتحويل أفغانستان إلى مرتع جديد “لداعش”.

وقال “يتحصن الدواعش أساساً في شمال أفغانستان أي بالقرب من آسيا الوسطى حيث يتمركز حلفاؤنا وشركاؤنا الاستراتيجيون. هذه المسألة مهمة، وسنكون حريصين على مواصلة العمل للحصول على إيضاحات فيها”.