لا حول ولا قوة الا بالله

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

كم هو ضعيف وقليل الحيلة ورخيص الثمن والقيمة .. المواطن العربى فى بلادنا.

ريشة فى مهب الريح .. ليس له دية.

بجرة قلم يمكن ان يكون فى خبر كان.

قصفا وابادة أو تصفية وقتلا واغتيالا او اعداما وخطفا واعتقالا أو مطاردة وحصارا وتشهيرا أو اذلالا وافقارا وتجويعا.

وكم هى طاغية وباغية ومتجبرة العائلات والسلطات والمؤسسات الحاكمة والمتنفذة فى بلادنا.

لا تعبأ بدستور وقانون او بحقوق وحريات،

وليس لديها عزيز او ممنوع او حرام،

لا تخضع لأى ردع أو رقابة او محاسبة أو نقد أو تعقيب.

وليس هناك حدود لما يمكن ان تفعله بشعوبها أو بمعارضيها.

المهم العرش والسطوة والثروة والنفوذ.

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وكم هى مجرمة ومتواطئة ومحرضة تلك الدول المسماة بالدول الكبرى وذلك المجتمع المنافق المسمى بالمجتمع الدولى.

كل جرائم الارض وآثامها مباحة فى سبيل الهيمنة والسيطرة والمصالح والاستمرار فى نهب ثروات العالم.

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وكم هى بائسة الشعوب المقهورة المحكومة بالحديد والنار، التى جردوها من ابسط مقومات الحياة الكريمة، ثم جردوها من ابسط وسائل الحماية وادوات التعبير والراي والقدرة على الدفاع عن نفسها وحياتها وحريتها ومصالحها والزود عنها.

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وكم هى قذرة لعبة السياسة بكل ما فيها من تجارة ومتاجرين وكذب وكذابين وتضليل ومضللين ونفاق ومنافقين وارتزاق ومرتزقة.

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رحم الله جمال خاشقجى ورحم كل شهداء وضحايا الاحتلال او الظلم أو الاستبداد.

وفك كرب كل اسير أو مسجون أو معتقل أو صاحب رأى.

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القاهرة فى 20 اكتوبر 2018