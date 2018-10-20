مسؤول يكشف غلق منفذ مع ايران أمام زوار الاربعينية

اعلن امين اللجنة المركزية لزيارة الأربعينية في ايران، اليوم السبت، بأن حدود خسروي بمحافظة كرمانشاه غرب البلاد، لن تفتح امام زوار الاربعينية في العام الجاري، لاسباب امنية في الجانب العراقي.

وقال شهريار حيدري لوكالة فارس انه خلال اجتماع مع مسؤولين عراقيين اعلنوا بان الحكومة العراقية لا يمكنها ضمان توفير الامن لزوار الاربعينية عبر حدود خسروي، لذا فان مسألة فتح هذه الحدود امام الزوار منتفية للعام الجاري.

واضاف انه بناء على ذلك لا يمكننا نحن ايضا ان نعرّض حياة الزوار لاخطار محتملة بارسالهم عبر هذه الحدود.

وقال حيدري، انه على الزوار الاستفادة من المعابر الحدودية الثلاث الاخرى وهي مهران وشلمجة وجذابة، والامتناع عن الحضور عند معبر خسروي.

يذكر ان الطريق من معبر خسروي – المنذرية الى بغداد يمر من محافظة ديالى التي كان تنظيم داعش ينشط فيها وفي المناطق المجاورة لها.