مصدر دبلوماسي يكشف عن وثيقة سرية تؤكد وقوف قطر خلف اختفاء الصحفي

السعودي جمال خاشقجي ودور الاستخبارات التركية

أنقرة : خاص

كشف مصدر دبلوماسي يعمل في سفارة دولة قطر في تركيا عن معلومات ووثائق

جديده حول مكان اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي حيث اكد عن تواجده في

سفارة قطر في تركيا قبل ان يتم نقله برفقة فريق خاص جاء من الدوحة يتبع

جهاز امن الدولة القطري الى جهة غير معلومة.

كما كشف عن وثيقة سرية مرسلة من سفير قطر في تركيا السفير سالم بن مبارك

آل شافي موجهه الى الأمين العام لوزير الخارجية القطري د. أحمد بن حسن

مال الله الحمادي ورد فيها معلومات حول وصول فريق خاص الى تركيا قادما من

الدوحة لترتيب عملية نقل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الـ4 من

اكتوبر2018م.

هذا وورد في الوثيقة السرية تأكيد على نجاح عملية نقل الصحفي السعودي

جمال خاشقجي وفق الإجراءات المحددة من جهاز امن الدولة في الدوحة وتورط

ضباط في الاستخبارات التركية في عملية النقل عبر طائرة خاصة حسب ما ورد

في الوثيقة.

وكشف المصدر الدبلوماسي عن لقاء وصفة بالسري جمع رئيس جهاز أمن الدولة

القطري بثلاثة ضباط من الاستخبارات التركية وضابط سابق في الاستخبارات

الامريكية في الاول من اكتوبر 2018م استمر لساعات في مقر السفارة القطرية

بتركيا .

واوضح ان العملية نفذتها وحده خاصة تتبع جهاز امن الدولة قدمت من قطر الى

تركيا كاشف عن تواجد الصحفي السعودي منذ الثالث من اكتوبر حتى الخامس من

اكتوبر في موقع يتبع الدبلوماسيين القطريين حتى تمت عملية نقله عبر طائر

خاصة برفقة ثمانية من الفريق بينهم ضابط سابق في القوات الخاصة

الأمريكية.

واضاف المصدر ان العملية كان معد لها مسبقا فحين تم الاعلان عن اختفاء

الصحفي السعودية جمال خاشقجي كان موجودا في المقر الخاص بالدبلوماسيين

القطريين وتحدث المصدر عن معلومات اخرى ووثائق بحوزتة سيتم الاعلان

والكشف عنها عبر وسائل الاعلام بعد استقراره في مكان امن بعد ان ترك

السفارة القطرية وتمكن من الخروج من تركيا خوفا على حياتة