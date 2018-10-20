نائب: كابينة عبد المهدي ستخلو من أربع وزارات سيادية

رجح النائب عن دولة القانون عبد الاله النائلي, السبت, خلو الكابينة الوزارية المقبلة من اربع وزارات سيادية خلال تقديمها الى البرلمان الثلاثاء المقبلة, مبينا ان الصراع السياسي الداخلي بين الكتل هو من أخر حسم اختيار تلك الوزارات.

وقال النائلي في تصريح إن “رئيس الوزراء المكلف عد المهدي سيطرح كابينته الوزارية بشكل منقوص بسبب الصراع الداخلي بين الكتل على تسمية الوزراء”، مشيرا إلى أن “الحكومة المقبلة ستكون خالية من وزراء الداخلية والدفاع والنفط والكهرباء لحين حسمها من قبل الكتل السياسية ذاتها”.

ورجح النائلي “تمكن عبد المهدي من الحصول على الثقة النيابية الثلاثاء المقبل بسبب التوافقات السياسية بين الكتل”، مبينا ان “كابينته الوزارية ستكون مزيجا من التكنوقراط والمستقلين والمرشحين من الكتل السياسية”.

وكان النائب عن تحالف البناء احمد حيدر أكد في تصريح سابق أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيمنح الوزارات السيادية لمرشحي الكتل السياسية ضمن كابينته الوزارية الجديدة.